Briga de Jorge Faria com camionistas foi a mais lida

A notícia sobre o bloqueio de uma rua e de várias zonas de estacionamento no Entroncamento para impedir os motoristas de pesados de estacionar as suas viaturas, foi a mais vista da semana no site e redes sociais do nosso jornal. Com números semelhantes o vídeo sobre as inundações provocadas por uma forte chuvada em Almeirim e os vídeos sobre os primeiros dias da Feira do Cavalo na Golegã. As notícias com os títulos “Empresário de Alpiarça sai do coma induzido e está a melhorar”; “Jodel entra em insolvência e trabalhadores impedem saída de mercadoria”; “Menores desaparecidas do Lar das Raparigas encontradas no Entroncamento” e “Quatro embargos, fiscalizações e contraordenação não pararam obras ilegais em Fátima”, também merecem a atenção dos leitores.