Insolvência da Jodel em Aveiras foi a mais lida da semana

A notícia sobre a insolvência da Jodel em Aveiras de Cima foi a mais vista da semana no site e redes sociais do nosso jornal. Com números semelhantes a notícia sobre a morte de um trabalhador numa empresa de insectos em Santarém. As notícias com os títulos “Detido na Feira do Cavalo depois de tiroteio em acampamento na Golegã”; “Empresário de Fátima diz que não podia pôr em causa 20 milhões”; a entrevista de Diogo Rosa, vice-presidente da Câmara da Golegã com o título “Golegã deixou de ser terra só para elites” e o Cavaleiro Andante com o título “Já foste!”, também mereceram a atenção dos nossos leitores.