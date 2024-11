A Viagem - Uma autobiografia de Emília Infante Pedroso uma mulher que desafiou convenções

A menina de família, com pensamentos e ideais de esquerda, num tempo em que era proibido divergir, que casou com o ZÉ ainda antes do 25 Abril, só aguentou o casamento durante pouco mais de quatro anos, até decidir fugir com um hippie francês, de passagem por Cascais, deixando uma filha de três anos e meio em boas mãos.

A Viagem é um retrato de uma época na primeira pessoa com o encanto de quem viveu a vida dos dois lados da barricada, antes e depois do 25 Abril de 1974. Um livro de uma mulher que desafiou convenções, amou sem preconceitos de raça, idade ou estado civil, e que se sujeitou a contrariar tudo o que eram tradições familiares, abdicando, inclusive, das heranças de família.

A Viagem - Uma autobiografia de Maria Emília Infante Pedroso, vai ser lançado no próximo dia 17 de Novembro, pelas 18 horas, na Casa da Imprensa, na Rua Horta Seca nº 20, em Lisboa.