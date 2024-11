Acidente que tirou vida a bebé a mais vista

As notícias sobre o trágico acidente que tirou a vida a bebé de dois meses da família Ribeiro Telles foi a mais vista da semana no site e redes sociais do nosso jornal.

As notícias sobre o trágico acidente que tirou a vida a bebé de dois meses da família Ribeiro Telles foi a mais vista da semana no site e redes sociais do nosso jornal. Também em destaque a notícia sobre as obras não licenciadas do Grupo Verdasca em Fátima, a morte da bruxa do Pego, o Investimento de quatro milhões em Almeirim, a história do casal da Póvoa sem casa há 25 anos mas a pagar IMI e as seis detenções, 146 autos e 31 veículos danificados na Feira do Cavalo na Golegã.