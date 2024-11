O MIRANTE comemorou 37 anos de publicação ininterrupta com duas edições que totalizaram 128 páginas, mas há uma prenda a caminho para todos os leitores destes 37 anos de jornalismo de proximidade e de combate, que é um novo sítio com novo grafismo e mais notícias.

O MIRANTE vai ter um novo sítio com novo grafismo e mais notícias

O MIRANTE comemorou 37 anos de publicação ininterrupta com duas edições que totalizaram 128 páginas, mas há uma prenda a caminho para todos os leitores destes 37 anos de jornalismo de proximidade e de combate, que é um novo sítio com novo grafismo e mais notícias. Recorde-se que O MIRANTE tem mais de quatro milhões de visitantes únicos e é de longe o líder dos jornais regionais em tiragem e circulação, sendo por isso o único que integra o Bareme-Imprensa da Marktest. O MIRANTE esteve sempre na vanguarda a nível da adopção de novas tecnologias e processos, bem como na inovação a nível de impressão, organização, paginação e produção de conteúdos. O MIRANTE esteve sempre na vanguarda a nível da adopção de novas tecnologias e processos, bem como na inovação a nível de impressão, organização, paginação e produção de conteúdos. É o maior jornal regional do país e é líder destacado de audiências e de tiragens, nesse segmento da comunicação social, desde a sua passagem a semanário.