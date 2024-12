Cerimónia com a presença de centenas de convidados no Convento de S. Francisco, em Santarém

Cerimónia de entrega dos prémios Galardão Empresa do Ano já se iniciou

O MIRANTE começou a entregar os prémios Galardão Empresa do Ano, que distinguem nove empresas e empresários da região, numa cerimónia no Convento de S. Francisco, em Santarém, esta quinta-feira, com centenas de convidados.

O MIRANTE distingue a Carreira Empresarial, Mulher Empresária, Jovem Empresário, PME, Micro e Empresa do Ano. No sentido de valorizar ainda mais a iniciativa, e tal como já aconteceu nos últimos anos, entrega ainda o Prémio Excelência, Prémio Prestígio e Prémio Empresa mais Exportadora.

Estes prémios são uma iniciativa de O MIRANTE para valorizarem o mérito e a importância dos agentes económicos no desenvolvimento da região.