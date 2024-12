Entrevista com Manuel Sequeira e Anabela Nogueira foram as mais vistas

A entrevista com Manuel Sequeira, de Tomar, que soube que sofria de cancro dias depois de ter decidido reformar-se, foi a mais vista da semana no site e redes sociais do nosso jornal. Com números semelhantes, a entrevista com Anabela Nogueira, a funcionária da Rodoviária do Tejo que cumpriu o sonho de ser motorista de passageiros aos 50 anos. Também em destaque a notícia sobre o desincentivo à instalação de painéis solares no Cartaxo; a requalificação do acesso norte à cidade de Santarém; as notícias sobre a poluição em Torres Novas e a notícia sobre a passagem do ISLA de Santarém a Instituto Politécnico.