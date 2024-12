partilhe no Facebook

Directora executiva de O MIRANTE diz que Galardão Empresa do Ano é um orgulho

A directora executiva de O MIRANTE, Joana Emídio, disse na abertura da cerimónia de entrega dos prémios Galardão Empresa do Ano, esta quinta-feira, 5 de Dezembro, que esta iniciativa é o maior orgulho de toda a equipa, salientando que O MIRANTE lançou os prémios há 23 anos e que a cada ano que passa, acrescentou, “sentimos que a valorizamos e a engradecemos”.

Joana Emídio, lembrou que O MIRANTE acabou de comemorar 37 anos, sublinhando que “nem sempre, ao longo dos anos, tivemos edições como a mais recente do nosso aniversário; a desta semana com a revista das 1000 Maiores Empresas e Melhores Empresas para trabalhar e plateias como a de hoje que muito nos orgulha”.

“Fomos fazendo caminho, devagar, sem subtilezas, aproveitando a embalagem quando os ventos sopraram a favor, e levando a casa às costas quando foi preciso subir ladeiras, serras e miradouros”, salientou, realçando que “parados é que nunca ficámos. Já demos passos atrás como é normal na vida. O segredo é dar um passo atrás e no momento certo dar dois em frente”.

A directora executiva, referiu ainda que na arte do trabalho, “de alguns trabalhos como o meu e o vosso, as intenções não são suficientes e, como se diz em bom português, o amor deve ser comprovado por actos e não por razões”. A terminar realçou que “o que se faz é o que conta e não o que se tem intenção de fazer. É por sabermos dessa arte do pensamento e da prática dessas boas ideias que estamos aqui para fazer jus às empresas e aos empresários que são os melhores da nossa região”.