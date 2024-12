Meio milhão de visualizações nos vídeos do Galardão Empresa do Ano

Os vídeos sobre a cerimónia do Galardão Empresa do Ano foram os mais vistos da semana no site e redes sociais do nosso jornal com cerca de 500 mil visualizações distribuídas entre os cerca de três dezenas de vídeos editados. Também em destaque a notícia sobre Edviges Nisa, a mulher de 58 anos que foi encontrada com sinais de hipotermia; a entrevista a propósito da rubrica Identidade Profissional com Nuno Gomes, gerente da Moto Aço, e o artigo de opinião de Soledade Martinho Costa, moradora em Alverca, acerca da passagem de aviões sobre a cidade.