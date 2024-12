Vídeo sobre homenagem a Zé Tó foi o mais visto da semana

A notícia e o vídeo sobre a morte e homenagem a José António Henriques “Zé Tó” em Azinhaga, foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE com cerca de 250 mil visualizações.

A notícia e o vídeo sobre a morte e homenagem a José António Henriques “Zé Tó” em Azinhaga, foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE com cerca de 250 mil visualizações. Também em destaque o lanche de Natal promovido pelo administrador de insolvência da Jodel, como forma de motivar os funcionários que continuam a manter a empresa em funcionamento. Ainda a merecer a atenção dos leitores o vídeo sobre a inauguração da nova pista de Pump Track na Póvoa de Santa Iria e a notícia sobre um atropelamento junto à escola do Entroncamento que levou a família da vítima à escola para pedir contas.