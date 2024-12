Carlos Beato é a Personalidade do Ano 2024 de O MIRANTE

O Militar de Abril, Carlos Beato, foi escolhido, quando se comemoram os 50 anos da Revolução dos Cravos, por ter integrado - como comandante do 6º pelotão - a coluna militar comandada por Salgueiro Maia, que saiu da então Escola Prática de Cavalaria de Santarém na madrugada do 25 de Abril de 1974 , em direcção a Lisboa, e que teve um papel crucial no derrube da ditadura, com o cerco ao quartel do Carmo, onde se rendeu Marcelo Caetano.

Carlos Beato, a quem Salgueiro Maia tratava informalmente por “rapaz Beato”, foi o seu braço direito no dia 25 de Abril de 1974. Alferes miliciano a prestar serviço na então Escola Prática de Cavalaria, em Santarém era comandante do 6º pelotão da Operação Fim do Regime, constituído por 25 dos cerca de 240 militares que se voluntariaram para acompanhar Salgueiro Maia a Lisboa para derrubar a ditadura.

Natural de Porto Alto, Benavente, onde nasceu a 2 de Novembro de 1945, Carlos Vicente Morais Beato é licenciado em Gestão pelo Instituto Superior de Gestão. Foi secretário-geral do antigo Partido Renovador Democrático (PRD) fundado por Ramalho Eanes e foi o primeiro presidente de câmara não-comunista a ser eleito no concelho de Grândola (ganhou as eleições em 2001 como independente em listas do PS), tendo sido reeleito duas vezes.

Recebeu o grau de comendador da Ordem da Liberdade a 10 de Junho de 2013, nas comemorações do Dia de Portugal e Camões e das Comunidades Portuguesas, que decorreram em Elvas.