O MIRANTE com 4 milhões de utilizadores únicos em 2024

O site de O MIRANTE registou cerca de quinze milhões de páginas vistas, valor que corresponde a mais de quatro milhões de utilizadores únicos durante o ano de 2024. A notícia mais lida foi sobre um casal de imigrantes de Fátima que descobriu que o seu terreno foi registado por usucapião em nome de outras pessoas.

Dos assuntos de sociedade destaque para as seguintes notícias: “Encontrado programador informático de Castanheira do Ribatejo”; “Fábrica de Torres Novas tentou vender óleo alimentar com rótulos de azeite”; “Ex-autarca vive no Hospital de Santarém”; “11 militares da GNR despejados de um T3 em Aveiras de Cima”; “Estação da Castanheira do Ribatejo é um oeste selvagem onde vale quase tudo”.

De salientar ainda o número recorde de visualizações da iniciativa de O MIRANTE “Galardão Empresa do Ano” que se realizou no Convento de São Francisco, cujos textos e vídeos tiveram quase 1 milhão de visualizações no site e nas redes sociais.

Vídeos de O MIRANTE com dez milhões de visualizações

O MIRANTE publicou mais de 400 vídeos no site e nas redes sociais do jornal na Internet que somaram, durante 2024, mais de dez milhões de visualizações. Os vídeos em destaque resultaram das reportagens sobre os protestos dos agricultores, que decorreram um pouco por toda a região, que reuniram mais de 300 mil visualizações. Ainda em destaque: “Osteopata João Silva é conhecido por fazer “milagres””; “Milhares de litros de vinho correm pela rua em Alpiarça”; “Levou cabeças de porco para a reunião de câmara de Vila Franca de Xira”; “Chuvada provoca inundações em Almeirim”; “Comoção no último adeus ao bebé Vicente Telles Caldeira em Coruche”, e “Jodel entra em insolvência e trabalhadores impedem saída de mercadoria”.