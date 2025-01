Entrada sem autorização na Escola de Salvaterra foi a mais vista

A notícia sobre Samuel Patrício, encarregado de educação e coordenador do Chega de Salvaterra de Magos, que se filmou a entrar na Escola Básica e Secundária, foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE com cerca de 150 mil visualizações. Também em destaque as declarações de Luís Albuquerque, presidente da câmara de Ourém, que admite demolir as obras não licenciadas do Grupo Verdasca. Ainda a merecer a atenção dos leitores a notícia sobre uma operação de limpeza em Almeirim depois de um tractor ter largado estrume na via; a notícia sobre a ideia da criação de um hospital universitário em Santarém também foi das mais vistas nas redes sociais e na edição online de O MIRANTE.