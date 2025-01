Entrevista com vendedor de castanhas do Entroncamento foi a mais vista da semana

A entrevista com Manuel Simões, o vendedor de castanhas da estação do Entroncamento, foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE com cerca de 180 mil visualizações.

A entrevista com Manuel Simões, o vendedor de castanhas da estação do Entroncamento, foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE com cerca de 180 mil visualizações. Com números semelhantes a entrevista com Luís Ferreira, que gere o restaurante O Pinheiro em Almeirim. Ainda a merecer a atenção dos leitores a notícia sobre o aumento do número de ninhos de vespa asiática na região; as notícias sobre os novos desenvolvimentos do projecto do Biopark na Barquinha e o vídeo sobre as demolições no acesso norte à cidade de Santarém também foram das mais vistas nas redes sociais e na edição online de O MIRANTE.