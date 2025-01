O MIRANTE vai publicar um projecto especial dedicado às Personalidades do Ano, cuja cerimónia já tem data marcada mas ainda não confirmada.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Personalidades do Ano de O MIRANTE e especial retrospectiva

O MIRANTE vai publicar um projecto especial dedicado às Personalidades do Ano, cuja cerimónia já tem data marcada mas ainda não confirmada, que inclui ainda uma Retrospectiva das principais notícias que marcaram o ano de 2024 na região ribatejana. A iniciativa editorial conta já com a colaboração de algumas empresas e instituições. Para participar no projecto, caso nos tenhamos distraído e ignorado a participação da sua empresa ou instituição, ligue para Carla Mendes: 243 30 50 80 (chamada para a rede fixa nacional) ou escreva para o e-mail: dcomercial@omirante.pt.