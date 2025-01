Apaixonadamente desassossegada

Inês Barroso entrou na vida política activa por gostar de desafios e por se considerar uma desassossegada por natureza. O seu percurso político confirma o que já tinha revelado a nível desportivo e profissional. Quando se dedica a algo fá-lo de forma intensa e apaixonada. Sempre foi assim e continua a ser agora, no cargo de deputada.

Onde os outros vêem problemas ela vê assuntos para resolver. E é esse objectivo que a move. Afável, comunicativa, disponível e com um sorriso de quem vive a vida com gosto mesmo quando os dias são mais pesados, é determinada e aceita os insucessos como fazendo parte do caminho para futuros sucessos.

A sua dedicação foi destacada pelo primeiro-ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro por, apresar de estar a enfrentar um problema oncológico, ter estado presente no encerramento das jornadas parlamentares do PSD e CDS-PP, a 1 de Outubro do ano passado.

Maria Inês Leiria Barroso nasceu a 2 de Março de 1965, em Torres Novas, mas nunca residiu na terra que a viu nascer. Passou a infância e parte da adolescência, até aos 15 anos, em Ponte de Sôr, residiu três anos no Entroncamento, até ir estudar para Lisboa, e vive em Santarém desde os 22 anos. É licenciada em Educação Física e Desporto e Mestre em Ciências do Desporto.

Foi basquetebolista, treinadora de basquetebol e entre 1994 e 2013, trabalhou na estrutura nacional do Desporto Escolar, tendo sido Coordenadora do Distrito de Santarém entre 1998 e 2007. Entre 2013 e 2017 foi vereadora da Câmara Municipal de Santarém e vice-presidente desde 2017 até 2022, ano em que foi eleita deputada. Actualmente integra a Comissão de Educação e Ciência.