A arte de surpreender com irreverência, criatividade e inovação

A Inestética - Associação Cultural de Novas Ideias, com residência no Palácio do Sobralinho, no concelho de Vila Franca de Xira, desenvolve trabalho cultural abrangente, que vai da ópera ao teatro, performances, artes visuais, dança, música, cinema. A irreverência e a vontade de criar, inovar e criar inquietação, rompendo com a linguagem tradicional, são os seus principais desafios. Apesar de funcionar fora de Lisboa, sendo prejudicada pela oferta cultural da capital, tem uma estrutura profissional e não abdica da qualidade a nível técnico e artístico. Fundada em 1991, a Inestética tornou-se, sete anos mais tarde, na primeira companhia profissional do concelho de Vila Franca de Xira, tendo até à data produzido quarenta e cinco espectáculos, alguns dos quais apresentados em festivais nacionais e internacionais. Promove ainda a realização regular de workshops e tem um programa de residências artísticas para novos criadores. O Director Artístico e fundador, Alexandre Lyra Leite, lidera um grupo de outros profissionais, entre os quais estão Fernando Tavares, Rita Leite, Susana Serralha, Filipa Alfama, Álvaro Figueiredo, Ruben Mendes e diversos intérpretes, técnicos, figurinistas e compositores.

O MIRANTE entrega os prémios Personalidade do Ano dia 13 de Março em Santarém

A cerimónia é no Convento de S. Francisco e tem início às cinco e meia da tarde. Esta semana revelamos que Veiga Maltez é Personalidade do Ano - Vida, e a Companhia de Teatro Inestética, Personalidade do Ano - Cultura.

Nesta edição continuamos a divulgar a lista das Personalidades do Ano, cujos prémios serão entregues dia 13 de Março, quinta-feira, a partir das 17h30, no Convento de S. Francisco, em Santarém.

Depois de, no primeiro dia deste ano, termos dado a conhecer que o militar de Abril, Carlos Beato, tinha sido escolhido como Personalidade do Ano 2024, assinalando os 50 anos do derrube da ditadura e de, na edição passada, revelarmos que as Personalidades do Ano na área da política, são a deputada Inês Barroso e o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, divulgamos mais dois prémios.

O médico Veiga Maltez, ex-presidente da Câmara e da Assembleia Municipal da Golegã, é a Personalidade do Ano - Vida, e a Companhia de Teatro Inestética, da Associação Cultural de Novas Ideias é Personalidade do Ano - Cultura.

O MIRANTE promove desde 2005 o reconhecimento público das melhores pessoas e instituições da sua área de abrangência, nas mais diversas áreas de actividade.