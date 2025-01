Exemplar na dedicação aos outros e no combate à mediocridade

José Veiga Maltez tem tido uma vida rica e exemplar e a maior parte dela, dedicada aos outros. Como médico de clínica geral e presidente da câmara municipal da Golegã, foi de uma dedicação extrema. Foi considerado Personalidade do Ano na área da política em 2019. Volta a gora a ser distinguido por O MIRANTE como Personalidade do Ano - Vida. Aos 49 anos, em 2006, editou um livro sobre o seu percurso de vida até essa altura. Poderiam ter sido outros a escrevê-lo. Quis ser ele a contá-lo, de forma livre e assumindo tal responsabilidade. “Entre a Razão e o Coração - Dilemas de um Médico Autarca”, tem prefácio do historiador Joaquim Veríssimo Serrão, que o classifica como “obra de recordações” de “forte pendor afectivo”, e declarações de personalidades como o cantor Pedro Barroso, ou o antigo ministro Jorge Lacão, entre outros. Em O MIRANTE, na introdução a uma entrevista que lhe foi feita em 27 de Março de 2003, ficou escrito: “É altivo sem ser arrogante. Bairrista sem ser tacanho. Vaidoso sem ser pedante. Ergue-se todos os dias numa guerra sem tréguas, contra mentes fechadas e horizontes limitados. É hiperactivo, um autêntico tornado quando decide pôr mãos à obra. Eléctrico. Electrizante”.

O MIRANTE entrega os prémios Personalidade do Ano dia 13 de Março em Santarém

A cerimónia é no Convento de S. Francisco e tem início às cinco e meia da tarde. Esta semana revelamos que Veiga Maltez é Personalidade do Ano - Vida, e a Companhia de Teatro Inestética, Personalidade do Ano - Cultura.

Nesta edição continuamos a divulgar a lista das Personalidades do Ano, cujos prémios serão entregues dia 13 de Março, quinta-feira, a partir das 17h30, no Convento de S. Francisco, em Santarém.

Depois de, no primeiro dia deste ano, termos dado a conhecer que o militar de Abril, Carlos Beato, tinha sido escolhido como Personalidade do Ano 2024, assinalando os 50 anos do derrube da ditadura e de, na edição passada, revelarmos que as Personalidades do Ano na área da política, são a deputada Inês Barroso e o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, divulgamos mais dois prémios.

O médico Veiga Maltez, ex-presidente da Câmara e da Assembleia Municipal da Golegã, é a Personalidade do Ano - Vida, e a Companhia de Teatro Inestética, da Associação Cultural de Novas Ideias é Personalidade do Ano - Cultura.

O MIRANTE promove desde 2005 o reconhecimento público das melhores pessoas e instituições da sua área de abrangência, nas mais diversas áreas de actividade.