Falecimento de Marta Leal foi a mais vista da semana

A notícia sobre a jovem Marta Leal, de Marinhais, que faleceu aos 14 anos vítima de um cancro, doença contra a qual lutava há oito anos, foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE. Ainda a merecer a atenção dos leitores o vídeo com Francisca Abreu, a propósito da rubrica Identidade Profissional. Também em destaque a notícia sobre a intervenção de um munícipe na reunião de Câmara de Coruche; a luta pela água na Herdade da Comporta, o aumento do preço da construção, e a notícia sobre os problemas no açude insuflável de Abrantes.