Gerir com profissionalismo para melhor servir a comunidade

Uma associação para ser eficaz e dar as melhores respostas à sua comunidade, não pode ser gerida com amadorismo e depender apenas do voluntariado e de subsídios. Foi com base nestas ideias que os dirigentes do Centro de Apoio Social de Bom Sucesso e Arcena, com sede em Alverca, no concelho de Vila Franca de Xira, optaram por uma estrutura profissionalizada.

Há preocupação social, humanismo e empatia. Há boa vontade e preocupação com os outros, mas acima de tudo há realismo. E há a certeza de que, sem uma gestão cuidada e sem pessoas que sejam responsabilizadas pelas suas acções, não é possível manter equilíbrio financeiro nem uma oferta que dê resposta às necessidades das pessoas.

A construção de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e Centro de Dia no valor de dois milhões de euros é o mais recente exemplo da capacidade do CASBA. Com farmácia, gabinete médico e de enfermagem, cabeleireiro, cafetaria, piscina, jacuzzi, sauna e sala de fisioterapia, é mais uma oferta a somar aos seus serviços que já incluem creche, pré-escolar, centro de actividades de tempos livres e serviço de apoio domiciliário.