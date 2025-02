Uma mística gerada por um século de forte ligação à comunidade

Fundado a 19 de Janeiro de 1925, o Clube Desportivo de Torres Novas (CDTN), festejou os seus cem anos graças à enorme resiliência dos seus mais empenhados dirigentes e associados. Aos “Amarelos”, designação que resulta da cor dos equipamentos, é-lhes reconhecida uma mística muito especial. Não no sentido divino, mas assente num sentimento colectivo e inspirador que se formou ao longo de várias gerações e de muitas vitórias, nomeadamente no futebol e no hóquei em patins. A forte ligação do Clube Desportivo de Torres Novas à comunidade faz com que muitas famílias de Torres Novas tenham tido elementos seus, de várias gerações, como atletas do clube. Entre os seus mais conhecidos futebolistas, figura o internacional José Torres, que representou durante várias épocas o Benfica, como avançado ao lado de Eusébio e integrou a selecção nacional que alcançou o 3º lugar no campeonato mundial de futebol de 1966. A direcção do clube é, desde 2019, presidida por uma associada mulher, Maria do Céu Ramos, que tem dado atenção especial à formação e cuja vontade é voltar a ver o CDTN jogar o campeonato nacional de seniores de futebol, com um plantel de jogadores formados nas camadas jovens.

Prémios Personalidade do Ano de O MIRANTE voltam a distinguir os melhores

A cerimónia está marcada para sábado, 13 de Março, pelas 17h30, no Convento de S. Francisco, em Santarém.

O MIRANTE atribui mais uma vez os Prémios Personalidade do Ano. A iniciativa anual com que, desde 2005, distinguimos pessoas da região que consideramos serem exemplos positivos nas mais diversas áreas de actividade realiza-se este ano em Santarém, a 13 de Março, pelas 17h30, no Convento de São Francisco.

No dia 1 de Janeiro anunciámos a escolha de Carlos Beato, militar de Abril, como Personalidade do Ano, nos 50 anos da Revolução dos Cravos, já demos a conhecer:

Personalidade do Ano - Política (F): Maria Inês Barroso - Deputada eleita pelo círculo de Santarém; Personalidade do Ano - Política(M): Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira - Fernando Paulo Ferreira; Personalidade do Ano - Cultura - Inestética - Associação Cultural de Novas Ideias e Personalidade Vida - José Veiga Maltez - Médico e Autarca da Golegã.

Esta semana divulgamos mais dois premiados: Personalidade do Ano - Associativismo - Centro de Apoio Social do Bom Sucesso e Arcena (CASBA) e Personalidade do Ano - Desporto - Clube Desportivo de Torres Novas.