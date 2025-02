Manter a serenidade no meio do turbilhão da fama

Natural de Santarém, cidade onde passou a infância e adolescência. Tinha, desde criança, o desejo de ser modelo e actriz, tendo-se estreado na área da representação, aos 16 anos, na telenovela Prisioneira. Actualmente é a protagonista da Telenovela A Fazenda. Em 2024, integrou o elenco da série espanhola Citas Barcelona, da Amazon Prime Video e da série Ponto Nemo da mesma plataforma de conteúdos multimedia, tendo sido esses os seus dois primeiros trabalhos internacionais. É considerada uma das pessoas mais influentes do país, em termos de presença nos media e nas redes sociais mas tem mantido uma saudável postura de algum distanciamento de polémicas criadas à sua volta, mesmo quando a pressão foi maior devido ao relacionamento amoroso com o futebolista João Félix. Diz ter consciência de que a beleza é importante no trabalho que desenvolve mas considera que, por vezes, as pessoas como ela têm que trabalhar o dobro para conseguirem mostrar que são boas profissionais. O cinema é uma das suas paixões, logo seguido do teatro, embora saiba que tem que ganhar mais experiência e fazer muito caminho para subir a um palco. Mas são esses desafios que a motivam.

Personalidades do Ano de O MIRANTE dia 13 de Março em Santarém

Cerimónia de reconhecimento público começa às 17h30, no Convento de S. Francisco.

A actriz Margarida Corceiro e o médico Bernardo Duque Neves, são as personalidades do Ano Excelência e Prestígio, escolhidas por O MIRANTE, e estarão na cerimónia de entrega dos prémios, em Santarém, no dia 13 de Março, quinta-feira.

A iniciativa com que, desde 2005, distinguimos pessoas da região que consideramos serem exemplos positivos nas mais diversas áreas de actividade realiza-se no Convento de S. Francisco a partir das 17h30.

No dia 1 de Janeiro anunciámos a escolha de Carlos Beato, militar de Abril, como Personalidade do Ano, nos 50 anos da Revolução dos Cravos. Depois disso e para além de Margarida Corceiro e Bernardo Neves, já demos a conhecer os seguintes premiados:

Personalidade do Ano - Política (F): Maria Inês Barroso - Deputada eleita pelo círculo de Santarém; Personalidade do Ano - Política (M): Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira - Fernando Paulo Ferreira; Personalidade do Ano - Cultura - Inestética - Associação Cultural de Novas Ideias: Personalidade Vida - José Veiga Maltez - Médico e Autarca da Golegã; Personalidade do Ano - Associativismo - Centro de Apoio Social do Bom Sucesso e Arcena (CASBA), e Personalidade do Ano - Desporto - Clube Desportivo de Torres Novas.