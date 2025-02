Medicina, música, inteligência artificial e humanismo

Natural de Tomar, onde fez o ensino secundário e estudou música, até ir para a Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa onde se formou em medicina, Bernardo Duque Neves, é médico de medicina interna no Hospital da Luz e integra a Comissão para a Inteligência Artificial da Ordem dos Médicos. Para além da medicina é músico, sendo um dos muitos médicos que integra a orquestra Internacional de Médicos (World’s Doctors Orchestra). Numa entrevista a O MIRANTE, disse que gosta de ouvir os pacientes e falar com eles porque ninguém consegue ser médico se não gostar de lidar com pessoas e não tentar compreendê-las. É também um investigador apaixonado pela utilização de dados para melhorar a saúde, trabalhando no desenvolvimento de ferramentas de IA (Inteligência Artificial) que analisam dados hospitalares para prever resultados, melhorar o atendimento ao paciente e optimizar a tomada de decisões. E dá aulas nessa área a profissionais de saúde.

Personalidades do Ano de O MIRANTE dia 13 de Março em Santarém

Cerimónia de reconhecimento público começa às 17h30, no Convento de S. Francisco.

A actriz Margarida Corceiro e o médico Bernardo Duque Neves, são as personalidades do Ano Excelência e Prestígio, escolhidas por O MIRANTE, e estarão na cerimónia de entrega dos prémios, em Santarém, no dia 13 de Março, quinta-feira.

A iniciativa com que, desde 2005, distinguimos pessoas da região que consideramos serem exemplos positivos nas mais diversas áreas de actividade realiza-se no Convento de S. Francisco a partir das 17h30.

No dia 1 de Janeiro anunciámos a escolha de Carlos Beato, militar de Abril, como Personalidade do Ano, nos 50 anos da Revolução dos Cravos. Depois disso e para além de Margarida Corceiro e Bernardo Neves, já demos a conhecer os seguintes premiados:

Personalidade do Ano - Política (F): Maria Inês Barroso - Deputada eleita pelo círculo de Santarém; Personalidade do Ano - Política (M): Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira - Fernando Paulo Ferreira; Personalidade do Ano - Cultura - Inestética - Associação Cultural de Novas Ideias: Personalidade Vida - José Veiga Maltez - Médico e Autarca da Golegã; Personalidade do Ano - Associativismo - Centro de Apoio Social do Bom Sucesso e Arcena (CASBA), e Personalidade do Ano - Desporto - Clube Desportivo de Torres Novas.