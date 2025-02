Onde as crianças mais desprotegidas podem sentir o valor da vida

A Casa do Pombal - A Mãe, também conhecida apenas como Casa Mãe, é uma Associação de Solidariedade Social, constituída a 21 de Maio de 1999 que acolhe, desde Fevereiro de 2005, em Centro de Acolhimento Temporário, duas dezenas de crianças em risco, vítimas de maus-tratos, ou de exclusão social com situações susceptíveis de comprometer a sua segurança, saúde, educação e formação moral. O mentor do projecto é o Padre António José de Barros Cardoso, pároco de Aveiras de Cima, desde 1967, que o conseguiu concretizar, depois de receber uma herança de família, nomeadamente uma casa no Estoril, deixada por uma irmã. A ideia surgiu-lhe a partir da Colónia de Férias, de Aveiras de Cima, que levava à praia crianças que nunca tinham visto o mar e que se referiam a ela como a sua segunda mãe. Com a ajuda de amigos foi adquirido o terreno de uma quinta, junto à igreja paroquial de Aveiras de Cima, onde veio a ser edificada a sua obra social. Em anexo à vivenda que já existia foi feito um prolongamento do edifício, um espaço que desde a sua inauguração já recebeu dezenas de crianças.

Prémios Personalidade do Ano distinguem os melhores da região

Este ano a cerimónia pública de reconhecimento é dia 13 de Março, no Convento de S. Francisco , em Santarém.

Na edição desta semana continuamos a divulgar os nomes das Personalidades do Ano 2025, apresentando a Personalidade do Ano na Área do Desporto e a Personalidade do Ano na Área da Cidadania.

Os prémios Personalidade do Ano são atribuídos por O MIRANTE desde 2005 e foram criados com o objectivo de distinguir pessoas e instituições da região de abrangência do jornal que se tenham destacado nas actividades que desenvolvem.

São também uma forma de lembrar o nosso orgulho por, com o nosso trabalho, ajudarmos a consolidar uma região e uma comunidade com uma identidade muito própria.

A cerimónia de entrega dos prémios Personalidade do Ano realiza-se este ano no Convento de S. Francisco, em Santarém, dia 13 de Março, quinta-feira, às 17h30.