Personalidade do Ano para Margarida Corceiro a mais vista

A notícia sobre a atribuição do prémio Personalidade do Ano Excelência por O MIRANTE a Margarida Corceiro foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE na internet.

A notícia sobre a atribuição do prémio Personalidade do Ano Excelência por O MIRANTE a Margarida Corceiro foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE na internet. A merecer ainda a atenção dos leitores a notícia sobre um homem que foi electrocutado enquanto cortava uma árvore em Marinhais e o vídeo pelas ruas do centro histórico de Santarém a propósito do Dia dos Namorados. Também em destaque a notícia sobre dois pares de Almeirim que se sagraram campeões nacionais de dança e a notícia sobre um acidente em Coruche que fez uma vítima mortal e três feridos.