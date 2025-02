Um clube com raízes bem estabelecidas na sociedade

O Juventude Ouriense é um clube com modalidades muito diversas e dos mais representativos do concelho de Ourém. Para além dos sucessos no hóquei em patins, patinagem artística, natação ou futsal feminino, entre outras, o seu melhor desempenho tem sido na formação de milhares de crianças e jovens e do fomento generalizado da prática desportiva. Formado inicialmente em 1952, por um dinâmico e entusiasta grupo de jovens, teve actividade regular apenas durante quatro anos, tendo desaparecido durante um longo período de quarenta anos. Renasceu em 1992 e, de então até ao presente foi aumentando a sua influência, sendo o seu trabalho reconhecido pela sociedade em geral. A expansão do clube em número de atletas e de modalidades, resulta da vontade da população, nomeadamente de associados, atletas e pais, e a sua actividade é apoiada pelo poder autárquico. As recentes obras de remodelação do Pavilhão Gimnodesportivo do Caneiro, instalações utilizadas por equipas do clube, são mais um elemento essencial para cimentar e fomentar o seu desenvolvimento.

Prémios Personalidade do Ano distinguem os melhores da região

Este ano a cerimónia pública de reconhecimento é dia 13 de Março, no Convento de S. Francisco , em Santarém.

Na edição desta semana continuamos a divulgar os nomes das Personalidades do Ano 2025, apresentando a Personalidade do Ano na Área do Desporto e a Personalidade do Ano na Área da Cidadania.

Os prémios Personalidade do Ano são atribuídos por O MIRANTE desde 2005 e foram criados com o objectivo de distinguir pessoas e instituições da região de abrangência do jornal que se tenham destacado nas actividades que desenvolvem.

São também uma forma de lembrar o nosso orgulho por, com o nosso trabalho, ajudarmos a consolidar uma região e uma comunidade com uma identidade muito própria.

A cerimónia de entrega dos prémios Personalidade do Ano realiza-se este ano no Convento de S. Francisco, em Santarém, dia 13 de Março, quinta-feira, às 17h30.