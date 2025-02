Casamentos homossexuais foi mais vista

A notícia sobre a não realização de casamentos entre pessoas do mesmo sexo em alguns concelhos da região foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE na internet. A merecer ainda a atenção dos leitores o vídeo sobre um incêndio em Foros de Benfica, Almeirim, que começou num veículo e alastrou à casa. Também em destaque o vídeo sobre o acidente na circular urbana de Santarém, notícia sobre o cancelamento da presença de Tiago Grila no Carnaval de Samora Correia, os cinco detidos numa operação da GNR em Benavente e Almeirim e a notícia que O MIRANTE deu na altura em primeira mão sobre o reconhecimento do filho de Salgueiro Maia.