Pintor italiano ganhou raízes em Abrantes e fez do atelier uma escola

Artista plástico, natural de Ferrara, Itália, reside em Abrantes, onde tem o seu atelier há cerca de trinta anos. Mantém, a par da sua actividade artística, uma escola informal de artes, por onde passaram dezenas de pessoas de todas as idades, umas para aprenderem a pintar e outras para desenvolverem e apurarem as suas técnicas. Filho e neto de pintores, tem formação académica superior obtida em Ravenna e passou muitos anos da sua vida a viajar, com pouca bagagem e vivendo da sua arte. Conheceu o Médio Oriente, a Índia, pintou nas ‘ramblas’ de Barcelona e chegou a Portugal a meio dos anos oitenta. Trabalhou fazendo cópias de antigos quadros, para aperfeiçoar a técnica de pintura a óleo e desenho anatómico, em colaboração com uma empresa de leilões. Pintava por encomenda e chegou a fazer agricultura biológica, quando se instalou no Ribatejo. É membro da Sociedade Nacional de Belas Artes, estudou azulejaria e criou vários painéis para condomínios, lojas e quintas e foi responsável pela uma galeria de pintura em Tomar. Nos últimos tempos, desenvolve projectos de turismo cultural, com cidades italianas, nomeadamente Florença, Veneza, Verona, Pádua e Roma.

Cerimónia de entrega dos prémios Personalidade do Ano dia 13 de Março em Santarém

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, é Personalidade do Ano - Nacional, e o pintor Massimo Esposito, Personalidade do Ano - Cultura.

Terminamos nesta edição a divulgação das Personalidades do Ano - O MIRANTE 2024, que temos vindo a fazer desde o primeiro dia deste ano. Como também temos vindo a noticiar, a cerimónia pública de entrega dos prémios irá decorrer em Santarém, no Convento de São Francisco, pelas 17h30 de 13 de Março, quinta-feira.

No dia 1 de Janeiro anunciámos a escolha de Carlos Beato, militar de Abril, como Personalidade do Ano, nos 50 anos da Revolução dos Cravos. E, também em Janeiro, demos a conhecer: Personalidade do Ano - Política (F): Maria Inês Barroso - Deputada eleita pelo círculo de Santarém; Personalidade do Ano - Política(M): Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira - Fernando Paulo Ferreira; Personalidade do Ano - Cultura - Inestética - Associação Cultural de Novas Ideias e Personalidade Vida - José Veiga Maltez - Médico e Autarca da Golegã.

Nas edições de 6, 13 e 20 de Fevereiro divulgámos mais seis premiados: Personalidade do Ano - Associativismo - Centro de Apoio Social do Bom Sucesso e Arcena (CASBA), Personalidade do Ano - Desporto - Clube Desportivo de Torres Novas; Personalidade do Ano - Excelência - Actriz Margarida Corceiro; Personalidade o Ano - Prestígio - Médico Bernardo Duque Neves; Personalidade do Ano - Desporto - Juventude Ouriense e Personalidade do Ano - Cidadania - Casa do Pombal - A Mãe - Aveiras de Cima.

Nesta edição divulgamos a Personalidade do Ano - Nacional: Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco e a Personalidade do Ano - Cultura - Pintor Massimo Esposito.