Um cidadão livre que recusa ser polícia ou censor dos deputados

José Pedro Aguiar-Branco é, desde 27 de Março de 2024, Presidente da Assembleia da República. No exercício do cargo tem afirmado a sua condição de homem livre, que recusa condicionar a liberdade dos outros ou ser polícia dos deputados eleitos por voto secreto, directo e universal. Considera que o seu papel é o de moderador e não de censor ou polícia, e que devem ser os deputados a respeitar a dignidade da Assembleia e dos seus pares e os eleitores a fazerem uma avaliação dos seus representantes. Não se considera um iluminado nem um educador e recusa a adopção de proibições, expulsões do hemiciclo, suspensões de mandatos ou pagamento de multas e a criação de códigos de conduta que regulem o que se pode ou não dizer no Parlamento. A sua postura é a de actuar para não permitir que o debate parlamentar seja condicionado, mas não para determinar o que cada um dos deputados diz. A sua liberdade também se manifesta ao defender menos incompatibilidades, mais exigência e escrutínio no registo de interesses, com sancionamento forte e rápido para quem não o faça, e melhores remunerações dos deputados e dos políticos em geral, para evitar que só quem tem fortuna possa fazer política.

Cerimónia de entrega dos prémios Personalidade do Ano dia 13 de Março em Santarém

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, é Personalidade do Ano - Nacional, e o pintor Massimo Esposito, Personalidade do Ano - Cultura.

Terminamos nesta edição a divulgação das Personalidades do Ano - O MIRANTE 2024, que temos vindo a fazer desde o primeiro dia deste ano. Como também temos vindo a noticiar, a cerimónia pública de entrega dos prémios irá decorrer em Santarém, no Convento de São Francisco, pelas 17h30 de 13 de Março, quinta-feira.

No dia 1 de Janeiro anunciámos a escolha de Carlos Beato, militar de Abril, como Personalidade do Ano, nos 50 anos da Revolução dos Cravos. E, também em Janeiro, demos a conhecer: Personalidade do Ano - Política (F): Maria Inês Barroso - Deputada eleita pelo círculo de Santarém; Personalidade do Ano - Política(M): Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira - Fernando Paulo Ferreira; Personalidade do Ano - Cultura - Inestética - Associação Cultural de Novas Ideias e Personalidade Vida - José Veiga Maltez - Médico e Autarca da Golegã.

Nas edições de 6, 13 e 20 de Fevereiro divulgámos mais seis premiados: Personalidade do Ano - Associativismo - Centro de Apoio Social do Bom Sucesso e Arcena (CASBA), Personalidade do Ano - Desporto - Clube Desportivo de Torres Novas; Personalidade do Ano - Excelência - Actriz Margarida Corceiro; Personalidade o Ano - Prestígio - Médico Bernardo Duque Neves; Personalidade do Ano - Desporto - Juventude Ouriense e Personalidade do Ano - Cidadania - Casa do Pombal - A Mãe - Aveiras de Cima.

