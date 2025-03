Personalidades do Ano a 13 de Março

O MIRANTE vai publicar um projecto especial dedicado às Personalidades do Ano, cuja cerimónia se vai realizar no dia 13 de Março, às 17h30, no Convento de S. Francisco, em Santarém. O suplemento inclui ainda uma Retrospectiva das principais notícias que marcaram o ano de 2024 na região ribatejana. A iniciativa editorial conta já com a colaboração de algumas empresas e instituições. Para participar no projecto ligue para Carla Mendes: 243 30 50 80 (chamada para a rede fixa nacional) ou escreva para o e-mail: dcomercial@omirante.pt.