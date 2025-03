Vídeo e texto de acidente na A1 foram os mais vistos da semana

O vídeo sobre o acidente na A1 na zona de Alhandra que provocou filas com mais de três horas de espera foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE com cerca de 400 mil visualizações. A merecer ainda a atenção dos leitores o vídeo do desfile do Carnaval de Samora que apesar do mau tempo trouxe muita animação à cidade. Também em destaque a galeria de fotos do desfile de carnaval das crianças em Santarém, que acabou devido à chuva, a notícia sobre o encarregado da Chamusca que foi desterrado para o Campo de Jogos, o funeral da enfermeira Joana Bento e o artigo sobre os animais deixados a morrer à fome na Herdade da Torre Bela em Azambuja.