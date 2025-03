Começou a entrega de prémios Personalidade do Ano de O MIRANTE

A cerimónia de entrega dos prémios Personalidade do Ano iniciou-se no Convento de S. Francisco em Santarém, com centenas de convidados. O evento, que se realiza há 20 anos, premeia 13 personalidades que se distinguem em várias áreas.

Este ano a Personalidade do Ano de O MIRANTE é Carlos Beato e a Personalidade do Ano Nacional é o presidente da Assembleia da República, José Aguiar-Branco. O ex-presidente da Câmara da Golegã, José Veiga Maltez, recebe o prémio Vida.

O prémio prestígio é entregue ao médico Bernardo Duque Neves e o prémio Excelência é para a actriz e modelo Margarida Corceiro.

A deputada Inês Barroso e o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira recebem os prémios Política.

As restantes distinções são: Casa do Pombal- A Mãe na Cidadania; Centro de Apoio Social do Bom Sucesso e Arcena, no Associativismo; Juventude Ouriense e Clube Desportivo de Torres Novas, no Desporto; Inestética e Massimo Esposito, na Cultura.