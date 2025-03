Casa do Pombal-A Mãe Personalidade do Ano Cidadania

A Casa do Pombal - A Mãe, também conhecida apenas como Casa Mãe, é uma Associação de Solidariedade Social, em Aveiras de Cima, que acolhe crianças em risco, vítimas de maus-tratos, ou de exclusão social com situações susceptíveis de comprometer a sua segurança, saúde, educação e formação moral.

A Casa do Pombal - A Mãe, também conhecida apenas como Casa Mãe, é uma Associação de Solidariedade Social, em Aveiras de Cima, que acolhe crianças em risco, vítimas de maus-tratos, ou de exclusão social com situações susceptíveis de comprometer a sua segurança, saúde, educação e formação moral. O mentor do projecto é o padre António José de Barros Cardoso, pároco em Aveiras de Cima desde 1967, que o conseguiu concretizar depois de receber uma herança de família, nomeadamente uma casa no Estoril, deixada por uma irmã. A ideia surgiu-lhe a partir da Colónia de Férias de Aveiras de Cima, também uma das suas obras, que permite visitas à praia da maioria das crianças. A missão desta casa de acolhimento residencial é cumprida com a dedicação, sensibilidade e envolvimento dos seus dezoito profissionais e de inúmeros voluntários e graças a apoios oficiais e particulares, bem como dos seus associados.