Artista plástico, natural de Ferrara, Itália, reside em Abrantes, onde tem o seu atelier há cerca de trinta anos. A par da sua actividade artística mantém uma escola informal de artes, por onde passam pessoas de todas as idades, umas para aprender a pintar e outras para desenvolver e apurar técnicas.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Massimo Esposito Personalidade do Ano Cultura

Artista plástico, natural de Ferrara, Itália, reside em Abrantes, onde tem o seu atelier há cerca de trinta anos. A par da sua actividade artística mantém uma escola informal de artes, por onde passam pessoas de todas as idades, umas para aprender a pintar e outras para desenvolver e apurar técnicas. Filho e neto de pintores, tem formação académica superior obtida em Ravenna e passou muitos anos da sua vida a viajar com pouca bagagem e a viver da sua arte. Conheceu o Médio Oriente, a Índia, pintou nas ‘ramblas’ de Barcelona e chegou a Portugal a meio dos anos oitenta. É membro da Sociedade Nacional de Belas Artes, estudou azulejaria e criou vários painéis para condomínios, lojas e quintas. Foi ainda responsável por uma galeria de pintura em Tomar. Nos últimos tempos desenvolve projectos de turismo cultural, com cidades italianas, nomeadamente Florença, Veneza, Verona, Pádua e Roma.