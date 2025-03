Inês Barroso Personalidade do Ano Política

Onde outros vêem problemas, Maria Inês Barroso vê assuntos para resolver. E o objectivo que a move é tentar encontrar soluções. Afável, comunicativa, disponível e com um sorriso de quem vive a vida com gosto mesmo quando os dias são mais pesados, é determinada e aceita os insucessos como fazendo parte do caminho para futuros sucessos.

Onde outros vêem problemas, Maria Inês Barroso vê assuntos para resolver. E o objectivo que a move é tentar encontrar soluções. Afável, comunicativa, disponível e com um sorriso de quem vive a vida com gosto mesmo quando os dias são mais pesados, é determinada e aceita os insucessos como fazendo parte do caminho para futuros sucessos. Está na política activa com o espírito desassossegado de quem gosta de desafios. O mesmo que já tinha revelado a nível académico, desportivo e profissional. Quando se dedica a algo fá-lo de forma intensa e apaixonada. Sempre foi assim e continua a ser agora, no cargo de deputada eleita pelo círculo de Santarém. Licenciada em Educação Física e Desporto e Mestre em Ciências do Desporto, foi basquetebolista, treinadora de basquetebol e trabalhou na estrutura nacional do Desporto Escolar, tendo sido coordenadora do distrito de Santarém. Antes de ser deputada foi vereadora e vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém.