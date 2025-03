Personalidades do Ano de O MIRANTE com um milhão de visualizações

Os vídeos, entrevistas e notícias sobre a entrega dos Prémios Personalidade do Ano de O MIRANTE foram os mais vistos da semana no site e redes sociais de O MIRANTE na internet com cerca de 1 milhão de visualizações.

Os vídeos, entrevistas e notícias sobre a entrega dos Prémios Personalidade do Ano de O MIRANTE foram os mais vistos da semana no site e redes sociais de O MIRANTE na internet com cerca de 1 milhão de visualizações. A merecer ainda a atenção dos leitores o vídeo sobre uma vara de javalis filmada perto de Fátima. Também em destaque as notícias que fizeram parte do Especial publicado por O MIRANTE na última edição impressa sobre as Festas de S. José, em Santarém, e a notícia sobre as pessoas que estão a viver nos antigos contentores da Fabrióleo, em Torres Novas.