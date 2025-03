A quem é que atribuía um prémio? partilhe no Facebook Alguns convidados presentes na cerimónia da entrega dos prémios Personalidade do Ano, que O MIRANTE atribui há 20 anos, foram desafiados a indicarem quem é que acham serem merecedores de uma distinção. Desde o pai do satélite português, ao secretário-geral das Nações Unidas, passando por figuras locais da política e do associativismo, as escolhas são diversas, mas a justificação da escolha é idêntica aos entrevistados e passa pelo reconhecimento do trabalho e dedicação.

Simone Sequeira Lopes - Refúgio da Quinta Nere Maitia, Vale de Santarém

Simone Sequeira Lopes, uma das responsáveis do Refúgio da Quinta Nere Maitia, no Vale de Santarém, concelho de Santarém, se pudesse atribuía um prémio ao empreiteiro Fernando Alves, que a ajudou a concretizar o projecto turístico que valoriza a paz e tranquilidade. “Chegámos aqui há quatro anos, sem conhecer ninguém, e foi ele que nos ajudou com tudo, é o nosso herói”, refere. Para a empresária, receber uma distinção é reconhecer a importância e a diferença que determinada pessoa faz na comunidade, na sua área. “É dizer obrigada”, afirma.







Joaquina Raimundo – Associação Cultural Gerábriga de Alenquer

A fundadora e dirigente da Gerábriga - Associação Cultural, Joaquina Raimundo, dava um prémio a título póstumo, em homenagem ao mestre João Mário, pintor de Alenquer que faleceu recentemente. “Tem uma obra que é um património para a humanidade com colecções particulares espalhadas por todo o Mundo e a pessoa mais importante de Alenquer”. Receber uma distinção é enaltecer os valores e a obra de quem a realizou. É um estímulo para as gerações vindouras, salienta a dirigente da associação com sede em Alenquer.

Manuela Santos – ex-autarca de Alverca do Ribatejo

“O nosso movimento associativo é muito dinâmico e há muita gente a merecer um prémio”, diz a ex-autarca de Alverca do Ribatejo, Manuela Santos, que se tivesse de atribuir uma distinção, escolhia a Casa do Povo de Arcena. Manuela Santos, que também faz parte do Centro de Apoio Social do Bom Sucesso e Arcena, considera que a Casa do Povo de Arcena desenvolve um trabalho extraordinário e consegue manter dinamismo. Receber um galardão é uma forma de reconhecimento. “A Casa do Povo de Arcena tem música, ranchos etnográficos, gestão do pavilhão, desporto, museu etnográfico e faz um trabalho extraordinário”, realça.

António José Matos – Vice-presidente da Câmara de Azambuja

O padre de Aveiras de Cima, António José de Barros Cardoso, seria a personalidade escolhida pelo vice-presidente da Câmara de Azambuja para atribuir um prémio de reconhecimento. Para António José Matos o reconhecimento a título individual justifica-se por ser uma figura do concelho que se destaca de todas as outras. “É um homem que é timoneiro de Aveiras de Cima e do concelho de Azambuja, é um exemplo do que é um empresário social e tem uma palavra amiga para toda a gente”, considera.

Vítor Moreira - Presidente dos SMAS de Vila Franca de Xira

Se tivesse de indicar um nome para receber uma distinção, o presidente dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira escolheria o ex-presidente da câmara, Alberto Mesquita, porque ele “fez muito não só pelo concelho de Vila Franca de Xira, mas também pela causa autárquica a que se dedicou durante cerca de 30 anos”. Vítor Moreira considera que receber um prémio significa sempre um reconhecimento da sociedade pelo trabalho, empenho e dedicação que uma determinada pessoa deu em prol da comunidade.

Vítor Guia – Presidente da Junta de Freguesia de Azinhaga

O presidente da Junta de Freguesia de Azinhaga, no concelho da Golegã, entregava uma distinção ao seu antecessor na junta de freguesia, Aureliano Alexandre, destacando o papel que teve na localidade. Vítor Guia sublinha que a sua escolha para uma distinção deve-se ao que o anterior presidente fez em tempos difíceis. Vítor Guia foi o primeiro presidente de junta de freguesia a receber a distinção Personalidade do Ano Política de O MIRANTE, em 2011, e diz ter ficado orgulhoso e motivado para a vida política onde já soma cerca de meio século.

Filipa Fernandes - Vice-presidente da Câmara de Tomar

O Papa Francisco seria a escolha da vice-presidente da Câmara de Tomar para atribuir um prémio, “por nos inspirar a todos a sermos cada vez melhores, cada vez sermos mais responsáveis pelos nossos actos e a pensar no próximo”. Filipa Fernandes realça que o papa sai muitas vezes da sua área de conforto e põe-se no lugar do outro, respeitando as diferenças, o que serve de inspiração para muita gente. Para a autarca o significado de premiar alguém é o reconhecimento dos actos que a pessoa pratica, do que faz na sua vida independentemente da sua área, seja na literatura, seja na política, na cultura ou no desporto. “É uma mensagem de que nós conseguimos fazer mais e melhor, o acreditar em nós e, portanto, é o reconhecimento desses valores”.

José Isaac de Carvalho – Diretor de Finanças do distrito de Santarém

José Isaac Carvalho, director distrital de Finanças, distinguia o professor Fernando Carvalho Rodrigues, conhecido como o pai do satélite português, por considerar que é uma pessoa que nos estamos a esquecer. Para o quadro da Autoridade Tributária, uma distinção é o reconhecimento do mérito e de alguém que faz algo de interesse para a sociedade.



Mara Oliveira - Vereadora na Câmara de Azambuja

A vereadora na Câmara de Azambuja se tivesse de premiar alguém, distinguia o padre de Aveiras de Cima, António José de Barros Cardoso, mentor da Casa Mãe que acolhe duas dezenas de crianças e jovens em risco. Instituição que foi agraciado por O MIRANTE com o prémio Personalidade do Ano na área da Cidadania. Para a autarca um prémio “é o melhor reconhecimento que se pode ter a nível do trabalho que fazemos, mas não precisamos desse reconhecimento para o trabalho que fazemos”.

Carlos Piedade Silva - Dirigente associativo e ex-autarca em Tomar

Diz-se tanto mal das pessoas que daria um prémio negativo a muitos, refere Carlos Piedade Silva, para quem é difícil descobrir quem mereceria uma distinção. No entanto, o dirigente associativo, fotógrafo amador e ex-autarca em Tomar escolheria os que trabalham todos os dias, que lutam pela vida dos filhos e das famílias para que exista um sentimento de viver com paz e sossego. Mas se tivesse de indicar uma personalidade, escolhia o político e secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, por considerar que tem dignificado o país, a pessoa humana e uma vida próspera para toda a sociedade.



António Moreira – Ex-vereador da Câmara de Alpiarça

O ex-autarca de Alpiarça, António Moreira, não tem dúvidas que Pedro Ribeiro, presidente da câmara vizinha de Almeirim, é merecedor de um prémio no que diz respeito às funções políticas pelo papel que tem tido no município de Almeirim onde cumpre o último mandato. António Moreira considera ser da maior relevância a atribuição dos Prémios Personalidade de O MIRANTE porque são uma motivação para todos aqueles que se dedicam e destacam naquilo que fazem.

Rita Santos - Jogadora de futsal no Juventude Ouriense

O desporto seria a área que Rita Santos privilegiaria para escolher uma pessoa merecedora de ser premiada. A jogadora de futsal no Juventude Ouriense, clube de Ourém, elege Diana Silva, jogadora de futebol do Sporting e da Seleção Nacional de Futebol. Porque, justifica, a jogadora que representou o Atlético Clube Ouriense é merecedora de ver valorizado o seu esforço e dedicação à modalidade, bem como por ter um percurso de sucesso que “eleva o concelho de Ourém”.



Rita Sousa – Directora Comercial da Imobiliária Casas do Gótico

A gerente da Imobiliária Casas do Gótico, em Santarém, daria um prémio ao presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, como reconhecimento pelo trabalho que tem sido desenvolvido e que a empresária considera ter sido benéfico para o concelho. Rita Sousa é da opinião que os premiados devem ser pessoas da região com trabalho desenvolvido na região e não por visibilidade das personalidades.

Helena Isabel Fidalgo - Técnica de óptica e empresária de Almeirim