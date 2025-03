Vídeos de O MIRANTE com quatro milhões de visualizações

O MIRANTE publicou durante os três primeiros meses do ano mais de duas centenas de vídeos no site e nas redes sociais do jornal na Internet que somaram mais de quatro milhões de visualizações. Os vídeos mais vistos foram “Mau tempo provoca estragos na Póvoa de Santa Iria, Forte da Casa e Alverca”; “Despiste na A1 em Vila Franca de Xira provoca fila com mais de duas horas de espera”; “Demolições no acesso norte a Santarém obrigam ao realojamento de três famílias”; “Carnaval de Samora Correia com folia mesmo debaixo de chuva”; “Fogo destrói armazém na zona industrial de Santarém”; “Já começou a nova vida do Mercado Municipal de Santarém”; “Acidente na circular urbana de Santarém causa dois feridos” e “Panattoni investe 25 milhões numa base logística em Santarém”.