Desfile de campinos e charretes em Santarém foi a mais vista

Os 24 vídeos que O MIRANTE editou esta semana tiveram cerca de meio milhão de visualizações no site e redes sociais, com destaque para o desfile de campinos e charretes pelas ruas da cidade de Santarém no dia em que se realizou a corrida de toiros na Celestino Graça. Também em destaque o vídeo sobre a requalificação da zona envolvente da praça de toiros de Santarém e o arranque das comemorações do 25 de Abril na cidade com o tributo a Salgueiro Maia. A merecer ainda a atenção dos leitores a apresentação do Santarém Cup e o festival das sopas de Vale de Cavalos que teve mais de cinco mil visitantes.