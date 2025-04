Confusão de trânsito em Santarém e Clínica do Hospital da Luz foram as mais vistas

As notícias e vídeos de O MIRANTE sobre a confusão no trânsito junto à estação ferroviária da Ribeira de Santarém e a notícia e o vídeo sobre a abertura do novo centro de saúde de última geração do Hospital da Luz em Vila Franca de Xira, foram os mais vistos da semana no site e redes sociais de O MIRANTE com cerca de 120 mil visualizações cada uma. Também em destaque a notícia sobre o debate do futuro da água em Santarém e a notícia sobre o casal que escolheu Santarém para viver, mas o desafio tem sido complicado.