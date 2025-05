Os cerca de 50 vídeos que O MIRANTE publicou esta semana, a propósito das comemorações do 25 de Abril, tiveram cerca de 500 mil visualizações no site e redes sociais de O MIRANTE.

Notícias e vídeos do 25 de Abril foram as mais vistas da semana

Os cerca de 50 vídeos que O MIRANTE publicou esta semana, a propósito das comemorações do 25 de Abril, tiveram cerca de 500 mil visualizações no site e redes sociais de O MIRANTE. Também em destaque a notícia sobre a morte de Paula Menino que faleceu após vários anos a lutar contra o cancro e a notícia sobre o presidente do PSD de Almeirim que empregava uma trabalhadora sem contrato e que não fazia descontos. A merecer ainda a atenção dos leitores as notícias sobre o apagão geral de electricidade ocorrido na segunda feira, 28 de Abril.