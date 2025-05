Venda dos espaços do Vila Franca Centro a Jaime Antunes foi a mais vista da semana

A notícia de O MIRANTE sobre a venda da maioria dos espaços do devoluto Vila Franca Centro a Jaime Antunes, foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE.

A notícia de O MIRANTE sobre a venda da maioria dos espaços do devoluto Vila Franca Centro a Jaime Antunes, foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE. Ainda a merecer a atenção dos leitores a notícia e vídeo sobre a prova Subida Templária, em Tomar. Também em destaque a notícia sobre os Sabores do Toiro Bravo em Coruche e a notícia sobre o falecimento do jovem João Perdigão.