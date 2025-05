Festejos do Sporting e arroz carolino foram os mais vistos da semana

As notícias e o vídeo sobre as celebrações em Santarém do bicampeonato nacional de futebol do Sporting Clube de Portugal foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE. Ainda a merecer a atenção dos leitores a notícia e vídeo sobre a inauguração do Festival do Arroz Carolino e das Lezírias Ribatejanas e os vídeos sobre a ExpoÉgua e a Romaria a São Martinho que decorreram na Golegã. Também em destaque a notícia sobre o aluno de Salvaterra de Magos agredido com golpe “mata-leão” durante uma visita de estudo a Santarém.