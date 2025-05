Vídeos de O MIRANTE com 1 milhão de visualizações

Os cerca de 30 vídeos que O MIRANTE publicou esta semana tiveram cerca de 1 milhão de visualizações no site e redes sociais de O MIRANTE.

Os cerca de 30 vídeos que O MIRANTE publicou esta semana tiveram cerca de 1 milhão de visualizações no site e redes sociais de O MIRANTE. Os vídeos mais visualizados foram o acidente na passagem de nível de Vale de Figueira, que fez uma vítima mortal; o vídeo com o jovem Bruno Batista de Alverca que sonha ser jogador profissional de futebol; o vídeo com Manuel Ribeiro, homem que nunca virou a cara ao trabalho e os vídeos sobre a Feira de Maio em Azambuja.