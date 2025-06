Ascensão na Chamusca é a mais vista da semana

Os vídeos e notícias de O MIRANTE sobre a entrada de toiros na Quinta-feira da Ascensão, na Chamusca, foram os mais vistos da semana, com cerca de 300 mil visualizações no site e nas redes sociais.

Ainda em destaque para os leitores: a notícia sobre os negócios no Entroncamento que misturam política e interesses pessoais; a notícia sobre a agressão de uma professora a um aluno à porta da escola de Salvaterra de Magos; a reportagem sobre Gonçalo Matias, pescador de Salvaterra de Magos; o erro caricato com a documentação que impede o funcionamento do autocarro cultural de Arruda dos Vinhos e a entrevista com os responsáveis da Casa do Povo da Chamusca, que afirmam não ter obrigação de fazer caridade.