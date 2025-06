Feira Nacional da Agricultura foi a mais vista da semana

As notícias e os vídeos sobre o arranque de mais uma Feira Nacional de Agricultura em Santarém foram os mais vistos da semana no site e redes sociais de O MIRANTE na internet.

As notícias e os vídeos sobre o arranque de mais uma Feira Nacional de Agricultura em Santarém foram os mais vistos da semana no site e redes sociais de O MIRANTE na internet. Ainda em destaque a homenagem a Patrícia Sampaio pelo Agrupamento de Escolas Templário em Tomar.

A merecer a atenção dos leitores a notícia sobre a entrega de habitação pública a mais de 11 famílias em Vila Franca de Xira; a notícia sobre mais um acidente envolvendo a filha de Ribeiro Telles; a notícia sobre o falecimento do professor Luís Cid aos 53 anos e o vídeo sobre a iniciativa no Frade de Baixo em que as crianças foram para a escola de bicicleta.