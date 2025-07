Especial Ensino foi o mais visto

Os textos do Suplemento Especial dedicado ao Ensino publicados por O MIRANTE foram os mais vistos da semana no site e redes sociais do nosso jornal.

Os textos do Suplemento Especial dedicado ao Ensino publicados por O MIRANTE foram os mais vistos da semana no site e redes sociais do nosso jornal. Em destaque a notícia sobre o falecimento da empresária Rosalina Santos, de Vila Nova da Barquinha, e o vídeo sobre José Pires que quer continuar a jogar andebol adaptado e precisa de uma nova cadeira de rodas.

Outras das notícias mais vistas foram: A praga de baratas que não dá descanso em Alverca e Vialonga; Moradores contestam construção de prédio em Santarém; a entrevista com Simone Lopes que concretizou um sonho com o Refúgio da Quinta Nere Maitia, no Vale de Santarém; a notícia sobre a distinção das praias Fluviais de Aldeia do Mato e Fontes com excelência balnear e a notícia da apresentação da candidatura de José Trincão Marques ao município de Torres Novas.