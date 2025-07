750 mil visualizações no vídeo Operação da GNR no Porto Alto

O vídeo sobre a operação da GNR no Porto Alto, que levou à retirada de vários reboques de um armazém suspeito de ligação ao tráfico de droga, foi o mais visto da semana no site e redes sociais de O MIRANTE com cerca de 750 mil visualizações.

O vídeo sobre a operação da GNR no Porto Alto, que levou à retirada de vários reboques de um armazém suspeito de ligação ao tráfico de droga, foi o mais visto da semana no site e redes sociais de O MIRANTE com cerca de 750 mil visualizações. Também em destaque o aparato policial no Tribunal de Santarém durante as audições dos detidos no caso das lanchas de droga. Ainda a merecer atenção dos leitores a queda de uma árvore de grandes dimensões junto ao recinto desportivo do Sacapeito, em Santarém; a notícia da morte do comandante do Regimento de Engenharia de Tancos e a notícia sobre a Conservatória de Santarém onde já não se faz o cartão de cidadão.