Três livros da Rosmaninho a chegarem às livrarias

Os textos reunidos neste livro foram apresentados num colóquio promovido em Abril de 2024 na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que teve a particularidade de contar com a presença da própria Ana Miranda , numa iniciativa conjunta do CITCEM, de O MIRANTE e da editora Rosmaninho. De uma forma modesta mas empenhada, juntando três brasileiros e quatro portugueses — académicos, críticos, poetas e editores — procurámos estudar este equilíbrio entre duas musas (Clio e Calíope) e uma deusa (Afrodite), rendendo homenagem a uma escritora e a uma mulher superior. Ana Miranda é a escritora brasileira mais portuguesa de todos os tempos. A autora de O Retrato do Rei reinventou há 35 anos o romance histórico brasileiro com a publicação de Boca do Inferno, que já foi considerado um dos 100 melhores romances de sempre em língua portuguesa.

Depois de meia década de silêncio, Frederico Gomes volta ao cenário poético com Esse animal, o homem (precedido de Tríptico: escrito entre 2014-18), livro que marca os seus 30 anos de carreira e o consolida como um dos grandes nomes da poesia brasileira contemporânea. Duas características fizeram dele, desde o início, uma das mais singulares vozes poéticas do Brasil: um certo pessimismo shopenhaueriano (metafísico e, simultaneamente, pragmático), perpassado por uma postura crítica irónica, mordaz, desabusada até, diante das intempéries da vida e do mundo, suavizando, assim, a melancolia e a desolação, principais atributos que constituem a personalidade – humana e literária – do autor. Poeta de poetas, leitor voraz de seus pares – do passado e do presente –, Frederico possui um vasto repertório cultural, de carácter universal, que, em suas origens mais remotas, aponta, no mínimo, para a Grécia Clássica. Este é o seu primeiro livro editado em Portugal.