Assalto insólito à Abrancongelados foi a mais vista da semana

O assalto à empresa Abrancongelados, em Abrantes, por causa de caixas de peixe e marisco congelado, foi a notícia mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE. Ainda em destaque a notícia dos jovens de Azambuja e Cartaxo que vão atravessar o deserto até Marrocos para entregar material solidário. Também a merecer a atenção dos leitores, a polémica gerada pela apropriação do apelido “Chibanga” por um jovem toureiro da Moita, o que provocou protestos entre familiares e admiradores do histórico matador de touros. A história da família que vive num autocarro em Torres Novas também gerou grande interesse. Ainda em destaque, a reportagem sobre a Aldeia do Mato, apontada como um dos paraísos mais bem guardados do Ribatejo, e a detenção de um empresário por burlas na região, que ostentava uma frota de luxo superior a um milhão de euros.